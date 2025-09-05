بينهم 134 طفلا، إثر تسجيل 3 حالات وفاة خلال 24 ساعة، وفق وزارة الصحة بغزة



أعلنت وزارة الصحة بقطاع غزة، الجمعة، وفاة 3 فلسطينيين جراء التجويع الإسرائيلي الممنهج، ما يرفع الإجمالي إلى 376 بينهم 134 طفلا، منذ 7 أكتوبر 2023.

وقالت الوزارة في بيان: "سجلت وزارة الصحة في قطاع غزة خلال الـ24 ساعة الماضية 3 حالات وفاة نتيجة المجاعة وسوء التغذية".

وأضافت أنه بهؤلاء الضحايا "يرتفع إجمالي وفيات سوء التغذية إلى 376شهيدا، من بينهم 134 طفلا".

وذكرت الوزارة أنه منذ إعلان منظمة "المبادرة العالمية للتصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي" عن المجاعة في غزة، سُجلت 98 حالة وفاة، من بينهم 19 طفلا.

وأعلنت المنظمة في 22 أغسطس المنصرم حدوث المجاعة في مدينة غزة (شمال)، وتوقعت أن تمتد إلى دير البلح (وسط) وخان يونس (جنوب) بحلول نهاية سبتمبر الجاري.

ومنذ 2 مارس الماضي، تغلق إسرائيل جميع المعابر المؤدية إلى غزة، مانعة دخول أي مواد غذائية أو علاجات أو مساعدات إنسانية، ما أدخل القطاع في مجاعة رغم تكدس شاحنات الإغاثة على حدوده.

لكنها سمحت بالأسابيع القليلة الماضية بدخول كميات محدودة جدا من المساعدات لا تلبي الحد الأدنى من احتياجات المجوعين ولا تنهي المجاعة، لاسيما مع تعرض معظم الشاحنات للسطو من عصابات تقول حكومة غزة إن إسرائيل تحميها.

وبدعم أمريكي، ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر 2023 إبادة جماعية بغزة، تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلّفت هذه الإبادة 64 ألفا و231 شهيدا، و161 ألفا و583 مصابا من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وأكثر من 9 آلاف مفقود، ومئات آلاف النازحين، إضافة إلى دمار شامل.