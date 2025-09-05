جنوب السودان تنفي تقارير استقبال الفلسطينيين ضمن اتفاق مع إسرائيل وأمريكا

دحضت حكومة جنوب السودان مجددا التقارير التي تتحدث عن أنها ستقبل فلسطينيين من قطاع غزة كجزء من اتفاق مع إسرائيل والولايات المتحدة.

وأوضح فيليب جدة نتنا، المدير العام للعلاقات الثنائية بوزارة الخارجية: "لم يتم طرح أي سؤال بشأن توطين الفلسطينيين في جنوب السودان في أي محادثة على الإطلاق"، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد أعلن في وقت سابق أنه "سيسمح" لسكان قطاع غزة الذي دمرته الحرب الدائرة منذ أكتوبر 2023 بين الجيش الإسرائيلي وحركة حماس، بالهجرة إلى الخارج، بحسب وكالة رويترز للأنباء.

وتحدثت تقارير صحافية حينها عن خطة لنقل سكان غزة إلى هذه الدولة الإفريقية الفقيرة وغير المستقرة والتي نفت سلطاتها الأمر على الفور. لكن ذلك أثار جدلا سواء على شبكات التواصل الاجتماعي أو في شوارع جوبا.

وخلال مؤتمر صحفي، عقد الخميس في جوبا، قال المدير العام للعلاقات الثنائية في حكومة جنوب السودان فيليب جادا ناتانا إنه تم توقيع مذكرة تفاهم مع إسرائيل، لكنه أكد أنها تهدف خصوصا إلى "تعزيز القدرات الزراعية" والاستثمار والتعدين.

وأضاف: "لم يكن هناك أي حديث عن توطين الفلسطينيين في جنوب السودان".