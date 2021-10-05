مسؤول أمني عراقي: داعش انتهى ولن يعود مرة أخرى

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صرح رئيس جهاز الأمن الوطني العراقي، عبدالغني الأسدي، اليوم الثلاثاء، بأن تنظيم داعش "انتهى ولن يعود مرة أخرى".

وقال الأسدي، خلال زيارته لمحافظة الأنبار ولقائه بالقادة الأمنيين وشيوخ العشائر: "لدينا تعاون مشترك وعالي المستوى مع كل الأجهزة الأمنية والاستخبارية في المحافظة، ونؤكد لأهالي الأنبار أن مدينتهم آمنة ومطمئنة وستبقى الأنبار الصخرة التي تتهشم عليها الأفكار والأعمال التخريبية".

وأضاف أن "جهاز الأمن الوطني في الأنبار لديه أهداف وعمليات نوعية أسهمت في تحقيق الاستقرار ويجب علينا مضاعفة الجهود للحفاظ على ما تحقق وتنسيق الجهود الأمنية مع الحكومة المحلية والقطعات الأمنية لتأمين يوم الانتخابات".

وشدد الأسدي على ضرورة تأمين وصول المواطن إلى مراكز الاقتراع وحماية العملية الانتخابية يوم الأحد المقبل.