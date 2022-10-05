محافظ الأقصر يهنئ الرئيس السيسي بمناسبة ذكرى نصر أكتوبر

بعث المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، برقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، بمناسبة الذكرى الـ49 لنصر أكتوبر المجيد.

وقال ألهم في برقيته: يسعدني ويشرفني أن أبعث لسيادتكم بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن أبناء محافظة الأقصر والقيادات التنفيذية بالمحافظة، بخالص التهنئة بمناسبة الاحتفال بذكرى نصر السادس من أكتوبر المجيد، تلك المناسبة التاريخية والوطنية التي سطر فيها الجيش المصري أعظم معاركه في التاريخ الحديث، واستطاع استعادة أرض سيناء الغالية لتمثل تلك المعركة مبعث افتخار واعتزاز لشعب مصر، راجياً من الله سبحانه وتعالى أن تحقق مصرنا الحبيبة ما تصبوا إليه نحو المزيد من التقدم والازدهار والرخاء في ظل قيادتكم الحكيمة.

كما بعث محافظ الأقصر برقيات تهنئة مماثلة للدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة، وقيادات الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة.