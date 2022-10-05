اليابان تعتذر لمواطنيها عن خلل أجهزة الإنذار أثناء إطلاق كوريا الشمالية الصاروخ الباليستي

اعتذر كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني هيروكازو ماتسونو عن حدوث خلل في نظام الإنذار المبكر التابع للحكومة في 9 مدن وقرى أثناء إطلاق كوريا الشمالية صاروخا باليستيا حلق أمس فوق اليابان.

ونقلت وكالة أنباء "كيودو" اليابانية عن ماتسونو قوله، في مؤتمر صحفي دوري، "نعتذر عن إثارة قلق السكان في البلدات والقرى التسع، سنعمل على إصلاح المشكلة في النظام على الفور ونعمل على منع تكرارها".

وقال وزير الدفاع الياباني السابق إيتسونوري أونوديرا، في اجتماع للحزب الديمقراطي الليبرالي الحاكم اليوم الأربعاء، "من أجل عدم إزعاج الجمهور دون داع، علينا أن نفكر مليًا في كيفية إرسال الحكومة للتنبيهات في حالات الطوارئ".

وأطلقت كوريا الشمالية صباح أمس الثلاثاء صاروخا باليستيا فوق الأرخبيل الياباني لأول مرة منذ خمس سنوات، فيما تم إرسال معلومات حول الإطلاق عن طريق الخطأ إلى سكان البلدات والقرى التسع، على الرغم من أن الصاروخ لم يطر فوق التجمعات السكانية.

ويمكّن نظام الإندار المبكر J-Alert القائم على القمر الصناعي، السلطات من إرسال تنبيهات سريعة بشأن الكوارث الطبيعية أو الهجمات على اليابان مباشرة إلى السكان عبر التلفزيون والراديو والهواتف الذكية والأجهزة الأخرى.

وأكد رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا أمس أن اليابان "تحتج بشدة" على إطلاق كوريا الشمالية صاروخا باليستيا ووصفه بأنه عمل "شائن".

وقال وزير الدفاع الياباني ياسوكازو هامادا، في تصريح للصحفيين، إن الصاروخ قطع 4 آلاف و600 كيلومتر، وهي أطول مسافة على الإطلاق لصاروخ متوسط أو طويل المدى تطلقه كوريا الشمالية، وحلق على ارتفاع حده الأقصى 1000 كيلومتر.

وأضاف هامادا أن الصاروخ حلّق فوق اليابان لحوالي دقيقة وهبط خارج المنطقة الاقتصادية الخالصة للبلاد على بعد حوالي 3200 كيلومتر شرق البلاد في المحيط الهادي، لافتا إلى أنه لم ترد أي تقارير عن حدوث أضرار للطائرات أو السفن.

وتحدث كبار المسؤولين اليابانيين والأمريكيين والكوريين الجنوبيين عبر الهاتف وانتقدوا إطلاق كوريا الشمالية صاروخًا، ووصفوه بأنه "تحدٍ واضح وخطير" للمجتمع الدولي.