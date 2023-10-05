مسئول أوكراني: قصف روسي لمنطقة خيرسون يلحق أضرارا جسيمة بمستشفى

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

قال رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية بمنطقة خيرسون أولكسندر بروكودين، عبر موقع فيسبوك، إن مستشفى في منطقة خيرسون جنوبي أوكرانيا تعرض لأضرار بالغة بسبب القصف الروسي.

وأضاف بروكودين، أن الطابق الرابع من المستشفى الواقع في مدينة بيريسلاف تم "تدميره بالكامل" وتضررت الأجزاء الأخرى منه جزئيا.

وأوضح المسئول الأوكراني، أن سائق سيارة إسعاف أصيب بكسر في الساق وإصابة في الرأس، فيما أصيب مساعد طبيب بكدمات.

يذكر أن الهجمات التي تستهدف المستشفيات تعد من جرائم الحرب.

وتقع مدينة بيريسلاف على ضفاف نهر دنيبرو وتمكنت أوكرانيا من استعادة السيطرة عليها في الخريف الماضي، وبسبب قرب المدينة من الجبهة، فإنها غالبا ما تتعرض للقصف الروسي.