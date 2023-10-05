الدفاع السورية: قتلى وجرحى جراء استهداف إرهابي بمسيرات لحفل تخريج دفعة من الكلية الحربية 

أعلنت وزارة الدفاع السورية، عن سقوط عدد من القتلى الجرحى، اليوم الخميس، جراء استهداف إرهابي بمسيرات لحفل تخريج دفعة من طلبة الكلية الحربية بحمص في وسط البلاد.

وقالت الوزارة، في بيان نشرته عبر صفحتها بموقع فيسبوك اليوم: "إمعانا في نهجها الإجرامي واستمرارها في سفك الدم السوري، قامت التنظيمات الإرهابية المسلحة المدعومة من أطراف دولية معروفة ظهر اليوم، باستهداف حفل تخريج دفعة من طلبة الكلية الحربية في حمص عبر مسيّرات تحمل ذخائر متفجرة وذلك بعد انتهاء الحفل مباشرة".

وأضافت أن الاستهداف "أسفر عن ارتقاء عدد من الشهداء من مدنيين وعسكريين ووقوع عشرات الجرحى بينهم إصابات حرجة في صفوف الأهالي المدعوين من نساء وأطفال، إضافة إلى عدد من طلاب الكلية المشاركين في التخرج".

وذكرت الوزارة أن "القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة تعتبر هذا العمل الإرهابي الجبان عملا إجراميا غير مسبوق، وتؤكد أنها سترد بكل قوة وحزم على تلك التنظيمات الإرهابية أينما وجدت، وتشدد على محاسبة المخططين والمنفذين لهذا العمل الإجرامي الذي سيدفعون ثمنه غاليا".

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان أفاد بمقتل سبعة وإصابة أكثر من 20 ضابطا من قوات النظام، بانفجار عنيف بمحيط الكلية الحربية بحمص بوسط البلاد.

وقال المرصد، الذي يتخذ من لندن مقرا له في بيان صحفي، إن الانفجار ناجم عن هجوم بطائرات مسيرة، وجرى خلال عرض تخريج دفعة من الكلية الحربية، فيما هرعت سيارات الإسعاف لنقل الجرحى إلى المشفى العسكري.

وأشار إلى أن مراسم تخريج الطلاب جرت بحضور قيادات الجيش السوري ووزير الدفاع.

وكانت صحيفة الوطن السورية أفادت بهجوم إرهابي بالمسيرات بعد انتهاء حفل تخريج دورة ضباط الكلية الحربية في حمص ما "سبب أعدادا كبيرة من الإصابات".