مانشستر سيتي يصالح جماهيره بثلاثية في لايبزج بدوري أبطال أوروبا

صالح مانشستر سيتي الإنجليزي جماهيره الغاضبة، وأعاد لها البسمة من جديد، بعد خيبة الأمل التي لحقت بها في الفترة الأخيرة.

وحقق مانشستر سيتي فوزا ثمينا ومستحقا 3 / 1 على مضيفه لايبزج الألماني، مساء الأربعاء، في الجولة الثانية بالمجموعة السابعة من مرحلة المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، التي شهدت أيضا تعادل ريد ستار الصربي 2 / 2 مع ضيفه يونج بويز السويسري.

وارتفع رصيد مانشستر سيتي إلى 6 نقاط، محققا العلامة الكاملة حتى الآن بفوزه في مباراته الثانية بالمجموعة، فيما توقف رصيد لايبزج عند 3 نقاط في المركز الثاني، بينما احتل يونج بويز وريد ستار المركزين الثالث والرابع برصيد نقطة وحيدة.

وبادر مانشستر سيتي بالتسجيل عن طريق فيل فودين في الدقيقة 25، لكن لويس أوبيندا تعادل للايبزج في الدقيقة 48.

وانتفض مانشستر سيتي في الوقت المناسب، بعدما أضاف (البديل) الأرجنتيني جوليان ألفاريز الهدف الثاني للضيوف في الدقيقة 84، فيما تكفل جيريمي دوكو بإحراز الهدف الثالث في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني.

ويأتي هذا الفوز، ليستعد مانشستر سيتي اتزانه من جديد، عقب خسارته في مباراتيه الماضيتين صفر / 1 أمام نيوكاسل في كأس رابطة الأندية الإنجليزية، وكذلك أمام وولفرهامبتون بنتيجة 1 / 2 في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.