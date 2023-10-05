زراعة الغربية تنظم ندوة إرشادية عن محصول بنجر السكر

نظمت مديرية الزراعة بمحافظة الغربية، اليوم الخميس، ندوة إرشادية عن محصول بنجرالسكر.

وبدأ اللقاء، بكلمة افتتاحية للدكتور خالد أبو شادي وكيل وزارة الزراعة بمحافظة الغربية الذي رحب بالحضور، وتناول أهم التوصيات الفنية لمحصول البنجر من تجهيز الأرض "حرث وتسوية وتخطيط" والاحتياجات السمادية ومسافات الزراعة المناسبة والاحتياجات المائية، وأهم العناصر اللازمة لزيادة نسبة السكر وعلامات النضج والميعاد الأمثل للحصاد، وأهمية التخلص من العرش والشوائب عند الحصاد، وضرورة التنسيق مع الشركات قبل التقليع.

‌وأشار "أبو شادي"، إلى أهمية دور وزارة الزراعة في استنباط الأصناف المتحملة لندرة المياه والملوحة والتغيرات المناخية، مؤكدا دور الإرشاد الزراعي في النهوض بأنواع المحاصيل الحقلية ونشر التوصيات الفنية للأصناف التي تم استنباطها حديثا من المحاصيل.

وجرت مناقشة خطة المديرية للنهوض بإنتاجية المحاصيل بالمحافظة، والاستعدادات التي اتخذت تجاه تسويق المحاصيل الصيفية في الزراعات التعاقدية وتوفير تقاوي القمح طبقا للخريطة الصنفية لزراعة المساحة المستهدفة من محصول القمح.

وجاءت تلك الندوة ضمن احتفالات مديرية الزراعة بالغربية بالعيد القومي لمحافظة الغربية واليوبيل الذهبي لأعياد نصر أكتوبر المجيد.