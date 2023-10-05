محافظ مطروح يتفقد أعمال إزالة وسحب تراكمات مياه الأمطار

تفقد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، أعمال إزالة وسحب تراكمات مياه الأمطار، بعدد من المناطق بمدينة مرسى مطروح، والتي شهدت سقوط أمطار وسيول غزيرة ورعدية الليلة الماضية وصباح اليوم الخميس.

كما تفقد جهود إزالة وسحب مياه الأمطار بمنطقة حي الشروق، مع تحويل مسارات اتجاه سيل المياه المنحدر من طريق الوادي، ودفعت سيارات الكسح وشفط بكل من مجلس مدينة مرسى مطروح، وشركة مياه الشرب، والصرف الصحي، والحماية المدنية، المياه بعيدا عن المنطقة السكنية، كما اطمئن على سرعة أعمال سحب المياه.

وتابع المحافظ أعمال سحب وشفط المياه بمنطقة سوق ليبيا، ووجه مجلس المدينة بالدفع بلودرين لحجز المياه بمسار السيل لوادي الخروبة على طريق السلوم، وتحويله في الطريق إلى البحر لمنع وصولها إلى السوق.

كما أشرف على أعمال إقامة الحواجز بطريق السلوم، وتحويل مسار سيل وادي الخروبة إلى البحر، وكذلك تفقد منطقة القصر، وتابع جهود حجز المياه عن المناطق السكنية، والدفع بمزيد من المعدات لإقامة الحواجز لتحويل مسار السيل إلى اتجاه البحر.

ووجه محافظ مطروح، شركة مياه الشرب والصرف الصحي، بالتنسيق مع المحافظات المجاورة لدفع 10 سيارات إضافية للمساعدة في شفط المياه من المناطق المتضررة.

يذكر، أن محافظة مطروح تعرضت لحالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، وسقوط أمطار غزيرة أدت إلى سيول من الأودية إلى بعض المناطق ومنها، منطقة وادي الرمل والخروبة والكيلو 4، كما رفعت المحافظة حالة الطوارئ والتأهب القصوى من مساء أمس الأربعاء، مع انعقاد غرفة العمليات الرئيسية وربطها بغرف العمليات الفرعية بمدن ومراكز المحافظة، وجميع الجهات المعنية للسيطرة على أي حادث طارئ، والتعامل الفوري مع شكاوى المواطنين.

كما ناشدت المحافظة المواطنين، عدم التواجد في ممر السيل، أو وضع موانع تحول من مساره واتخاذ الحيطة والحذر، مشيرة إلى ما تأخذه أجهزة المحافظة المعنية من الإجراءات اللازمة من مجلس المدينة، والحماية المدنية، وشركة مياه الشرب، والصرف الصحي، لإزالة وتحويل المياه لمسارها حفاظا على الأرواح والممتلكات، مع الإبلاغ عن أرقام غرفة العمليات الرئيسية في كل القطاعات.