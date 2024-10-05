الأردن يرسل طائرة مساعدات رابعة إلى لبنان

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بتوجيهات ملكية، غادرت اليوم السبت، طائرة مساعدات رابعة تابعة لسلاح الجو الملكي الأردني من نوع C130 باتجاه جمهورية لبنان الشقيقة، وذلك في أعقاب الأحداث الدائرة هناك.

وبحسب وكالة الأنباء الأردنية «بترا»، تحمل الطائرة التي أرسلتها القوات المسلحة الأردنية، بالتنسيق مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية مواد غذائية وطبية وإغاثية.

وتهدف المساعدات إلى دعم القطاع الصحي في لبنان ومساعدته على تجاوز هذه الظروف الصعبة التي تمر بها.

وتعكس هذه الخطوة عمق العلاقات والروابط الأخوية التي تجمع البلدين الشقيقين، وتجسد حرص المملكة الأردنية الهاشمية على تقديم الدعم والمساندة للأشقاء في لبنان.