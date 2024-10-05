تحرير 3 محاضر لحرق قش الأرز في البحيرة

تابع كامل غطاس السكرتير العام المساعد لمحافظة البحيرة، جهود الوحدات المحلية بعدد من الملفات، وذلك من داخل الشبكة الوطنية لمركز السيطرة والتحكم بالديوان العام برئاسة وهدان السيد، حيث تم تحرير 3 محاضر خلال متابعة بلاغات حرق قش الأرز للمكافحة والقضاء على ظاهرة حرق قش الأرز.

وأضاف "غطاس"، في بيان اليوم السبت، أنه تابع حملات النظافة التي يتم تنفيذها بجميع القرى والمدن على مستوى المحافظة وأعمال التخلص من المخلفات لضمان الحفاظ على المظهر الجمالي والحضاري للشوارع والميادين.

كما تابع حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية، والتأكد من القضاء عليها في المهد بالتنسيق مع الجهات المعنية حفاظ على حق الدولة والرقعة الزراعية.