تقارير عن تجهيز إسرائيل ردا كبيرا على الهجوم الصارخي الإيراني

أفاد مسئول عسكري إسرائيلي، بأنهم يجهزون ردًا على الهجوم الصاروخي الإيراني الذي استهدف إسرائيل.

وشّنت طهران الثلاثاء هجوما صاروخيا واسعا على اسرائيل، هو الثاني منذ أبريل، وقالت إنه جاء "انتقاما" لاغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في طهران في 31 يوليو، والأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصرالله في غارة إسرائيلية في 27 سبتمبر قتل فيها أيضا مسؤول في الحرس الثوري الإيراني.

وتوعدت إسرائيل بأن تدفع إيران ثمنا باهظا.

وقال مسئول عسكري إسرائيلي لوكالة الصحافة الفرنسية، مشترطا عدم الكشف عن هويته، إن إسرائيل تعدّ ردا.

ولم يقدّم المسئول تفاصيل حول طبيعة الرد أو توقيته، بينما أوردت صحيفة هآرتس أن الرد سيكون «كبيرا».

وكان المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي حذر الجمعة، بأن حلفاء بلاده ولا سيما حزب الله وحركة حماس سيواصلون القتال ضد إسرائيل.

وفي خضم الحرب التي تشنها إسرائيل ضد حماس، نقلت دولة الاحتلال معظم عملياتها العسكرية في منتصف سبتمبر إلى الجبهة الشمالية، حيث كثّفت غاراتها على لبنان فيما بدأت قواتها عملية برية ضد مقاتلي حزب الله.