حزب الله: قصفنا قاعدة رامات ديفيد بصواريخ فادي 1

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قال حزب الله اللبناني، اليوم السبت، إنه قصف قاعدة رامات ديفيد بصواريخ "فادي 1"؛ دعما لغزة ودفاعا عن لبنان وشعبه.

وصورايخ فادي سورية الصنع، وهي جزء من الترسانة العسكرية لحزب الله وتعادل صاروخ خيبر الإيراني، بحسب شبكة "الجزيرة" الإخبارية.

وظهرت للمرة الأولى في مقطع مصور نشره الحزب لمنشأة "عماد 4"، أما الاستخدام الأول فكان استهدافه لقاعدة ومطار رامات ديفيد بجنوب شرقي حيفا ومجمعات الصناعات العسكرية لشركة رافائيل شمالي حيفا في سبتمبر 2024.

هذا وقال حزب الله إن مقاتليه استهدفوا بصاروخ موجّه دبابة ميركافا أثناء تقدمها إلى حرش مارون وأوقعوا طاقمها بين قتيل وجريح.

يأتي ذلك في وقت استهدف فيه جيش الاحتلال الإسرائيلي بغارة أطراف بلدة عيتا الشعب جنوبي لبنان.