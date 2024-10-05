ضبط دجال الأقصر عقب تداول فيديو عبر موقع إخباري

رصدت أجهزة وزارة الداخلية تداول مقطع فيديو عبر موقع إخباري يتضمن ترويج شخص عن أعمال الدجل والسحر.

بفحص الفيديو أمكن تحديد الشخص الظاهر بمقطع الفيديو وتبين أنه عامل مقيم بالأقصر.



تم ضبطه حال تواجده بدائرة مركز شرطة الأقصر، وبحوزته (الأدوات المستخدمة فى أعمال السحر والدجل) وبمواجهته أقر بقيامه بالنصب والاحتيال على المواطنين من خلال مزاولة أعمال الدجل والسحر وإيهامهم بقدرته على العلاج الروحانى، والترويج لنشاطه الإجرامى من خلال الفيديو المشار إليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتنهم وإحالته للنيابة لمباشرة التحقيقات.