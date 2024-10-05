دونالد ترامب: على إسرائيل ضرب المنشآت النووية الإيرانية

قال الرئيس الأمريكي السابق والمرشح في الانتخابات الرئاسية المقبلة دونالد ترامب، إن على إسرائيل ضرب المنشآت النووية الإيرانية.

وفي حديثه في ولاية كارولاينا الشمالية، أشار المرشح الجمهوري للبيت الأبيض إلى سؤال طرح على الرئيس جو بايدن في منتصف الأسبوع حول إمكانية استهداف إسرائيل منشآت نووية إيرانية.

وقال ترامب: «لقد طرحوا عليه هذا السؤال، وكان ينبغي أن تكون الإجابة.. اضربوا النووي أولا واهتموا بالباقي لاحقا»، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.

والأربعاء، عبر بايدن عن معارضته شن ضربات إسرائيلية على منشآت نووية إيرانية، غداة إطلاق إيران حوالى 200 صاروخ على إسرائيل.

وقال بايدن للصحافة ردا على سؤال عن دعمه المحتمل لتحرك كهذا من جانب إسرائيل: «الجواب هو لا.. نحن السبعة متفقون على أن للإسرائيليين الحق في الرد، لكن يجب أن يردوا في شكل متناسب»، في إشارة الى قادة مجموعة السبع.

وكان ترامب قد التزم حتى الآن الصمت بشأن التصعيد الأخير في الشرق الأوسط واكتفى بإصدار بيان لاذع في بداية الأسبوع محملا بايدن ونائبته كامالا هاريس مسؤولية انفجار التوترات.