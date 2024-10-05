بشار الأسد يبحث مع وزير الخارجية الإيراني سبل وقف العدوان الإسرائيلي على لبنان

استقبل الرئيس السوري بشار الأسد، صباح السبت في العاصمة دمشق، بوزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، والوفد المرافق له.

وقالت الوكالة السورية للأنباء «سانا»، إن الأسد، بحث مع الوزير الإيراني سبل وقف العدوان الإسرائيلي على لبنان، وتقديم الدعم والمساعدة للأشقاء اللبنانيين على المستويين الشعبي والرسمي.

ووصل وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، صباح اليوم السبت، إلى العاصمة السورية دمشق، بعد زيارته لبيروت ولقائه مع ممثلي السلطات اللبنانية.

وبحسب وكالة «مهر» الإيرانية للأنباء، قال عراقجي، لدى وصوله إلى العاصمة السورية إن «هناك مبادرات لوقف إطلاق النار في المنطقة»، معقبًا: «هناك مبادرات في هذا المجال وتم إجراء مشاورات نأمل أن تؤتي ثمارها».

وأشار إلى أن «هدف زيارته إلى دمشق هو مواصلة المشاورات بشأن التطورات في المنطقة»، مضيفا: «إن أهم ما سنتطرق إليه اليوم هو وقف إطلاق النار في لبنان، وخاصة في غزة».

وأعرب عن أسفه لاستمرار الأعمال العدائية والجرائم التي يرتكبها الكيان الصهيوني، مشددًا على أن «الأمر يتطلب جهدا جماعيا من المجتمع الدولي لوقف هذه الجرائم».

وأكد أن «هذا الكيان لا يعرف لغة أخرى سوى لغة القوة والحرب، ويواصل جرائمه كل يوم في بيروت وغزة».