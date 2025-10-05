أزهر مطروح ينظم ندوة لمواجهة ضغوط الإعلام والوقاية من إدمان المخدرات

نظمت منطقة مطروح الأزهرية ندوة توعوية بعنوان: "استراتيجيات الطالب لمواجهة ضغوط الإعلام والوقاية من الإدمان"، وذلك بالتعاون مع صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي.

وأوضح الشيخ عطية سالم، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة مطروح الأزهرية، في بيان إعلامي، أن الندوة التي عُقدت بمعهد بنين مطروح النموذجي، تأتي ضمن سلسلة فعاليات الصحة النفسية التي أطلقها قطاع المعاهد الأزهرية، وأشرفت على تنظيمها عائشة خليل، مدير إدارة الخطة والمنهج بالمنطقة، بالتعاون مع إدارة العلاقات العامة والإعلام.

وتناولت الندوة، التي أدارتها المحاضِرة آية نصر، الاستراتيجيات الفعّالة التي يمكن للطلاب اتباعها للتعامل مع التأثيرات السلبية لضغوط الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي، وكيفية تطوير مهارات التفكير النقدي لفلترة المحتوى وحماية الذات من الرسائل المروّجة لسلوكيات خاطئة.

كما تناولت الندوة الجوانب النفسية والاجتماعية التي تجعل الشباب عرضة للإدمان، وقدمت إرشادات عملية للابتعاد عن المواد المخدرة وطرق طلب المساعدة.

كذلك تضمنت الفعاليات ورشة عمل بعنوان "حكي"، قدمتها إلهام جلال، مسؤولة العلاقات العامة والإعلام بالمنطقة.

وسلطت الورشة الضوء على مخاطر الإدمان الإلكتروني، مثل إدمان ألعاب الفيديو وشبكات الإنترنت، وكيف يؤثر على التحصيل الدراسي والصحة النفسية للطلاب.



كما شرحت طرق الوقاية الأساسية، التي تشمل تنظيم الوقت، ووضع حدود واضحة لاستخدام الأجهزة الإلكترونية، وتشجيع الأنشطة البدنية والاجتماعية كبدائل صحية.

وأكدت إلهام جلال، المسؤولة الإعلامية بالمنطقة الأزهرية بمطروح، أن هذه الندوات تهدف إلى تعزيز الوعي وبناء حصانة نفسية لدى الطلاب الأزهريين، بما يدعم دور الأزهر في الحفاظ على سلامة المجتمع وشبابه.