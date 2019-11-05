ترامب يصف اتفاق اليمنيين في الرياض بأنه «بداية جيدة جدا»

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وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، توقيع الاتفاق بين الحكومة اليمنية في عدن واليمنيين الجنوبيين اليوم الثلاثاء في الرياض بالسعودية بأنه "بداية جيدة جدا".

وغرد ترامب عبر صفحته على موقع تويتر قائلا: "بداية جيدة جدا! أرجو من الجميع العمل بكد من أجل التوصل إلى اتفاق نهائي".

ووقعت الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي اليوم الثلاثاء على اتفاق الرياض لحل الوضع المتوتر بين الطرفين جنوبى البلاد.

وجرت مراسم التوقيع بحضور ولى العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، والرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، وولي عهد أبوظبي محمد بن زايد.

يذكر أن الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي قد توصلا قبل أكثر من أسبوع إلى الاتفاق برعاية السعودية.

وبموجب هذا الاتفاق ستعود الحكومة اليمنية إلى ممارسة نشاطها من العاصمة المؤقتة عدن، على أن يتم دمج كافة المكونات العسكرية والأمنية، بما فيها التابعة للمجلس الانتقالي، ضمن قوام وزارتي الدفاع والداخلية.

كما اتفق الطرفان على تشكيل حكومة مناصفة بين الشمال والجنوب، قوامها 24 وزيرا.

وكانت قوات المجلس الانتقالي قد سيطرت في أغسطس الماضي، على مقر الحكومة المؤقت مدينة عدن، إضافة إلى مناطق جنوبية أخرى، بعد معارك اندلعت بين قوات الطرفين، خلفت قتلى وجرحى.