علّق مغني الراب ويجز، على الصورة المتداولة والتي أظهرت إقبالًا كبيرًا من الجمهور على حفله الفني في المنارة، قائلًا: "انبسطت واتخضيت".

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "التاسعة" الذي تقدمه الإعلامي شافكي المنيري، على القناة الأولى، مساء الخميس، أنه رصد حضور أعداد كبيرة وهو يغني خلال الحفل، لكنّه عندما شاهد الصورة وجد الناس تشبه "النمل"، في إشارة إلى ضخامة الإقبال على الحفل.

وتابع: "الحمد لله إننا قدرنا نمشي اليوم بهذا التنظيم.. الحفلة كانت كبيرة واليوم مشي كويس، وكل اللي حضروا انبسطوا والطاقة كانت حلوة".

وأشار إلى أنّ شريحة جمهوره تتراوح بين 16 إلى 38 سنة، مؤكدًا أن فئات عمرية أكبر من ذلك بدأت الانجذاب نحو هذا الشكل من الموسيقى.

وأوضح ويجز، أن نجاح أغاني الراب مرتبط بأنه فن جريء للغاية، وأن كل مغني راب هو في الأساس يتحدث عن نفسه، ويُدخل الجمهور في تفاصيل حياته.

وشدد على أن الأمر يستلزم طاقة وجرأة من الشخص، وأكمل: "لو الشاب بيسمع وبيحس باللي بيقولي مغني الراب بيحبه ويتعلق بيه".