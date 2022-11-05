وقّع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قانونا لتجنيد المواطنين الذين صدرت بحقهم إدانات غير ملغاة أو معلقة ولم يتم البت فيها بعد بتهمة القتل والسرقة والاتجار بالمخدرات وغيرها من الجرائم الخطيرة بموجب القانون الجنائي للاتحاد الروسي ليتم استدعاؤهم وتعبئتهم للخدمة العسكرية، بحسب شبكة (سي إن إن).

وذكرت الشبكة أن من شأن هذا أن يجعل من الممكن تعبئة مئات الآلاف من الأشخاص الذين كانوا ممنوعين في السابق من الخدمة.

والمجموعة الوحيدة من المجرمين المعفيين من المرسوم هم أولئك الذين ارتكبوا جرائم جنسية ضد القصر أو الخيانة أو التجسس أو الإرهاب. ويستثنى من ذلك أيضا المدانون بمحاولة اغتيال مسؤول حكومي، واختطاف طائرة، والقيام بنشاط متطرف، والتعامل غير القانوني مع المواد النووية والمواد المشعة.

وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمس الجمعة إن الكرملين حشد بالفعل 18 ألف جندي إضافي فوق هدفه البالغ 300 ألف جندي للقتال في حربه في أوكرانيا من عامة السكان الذكور في روسيا.

وبحسب (سي إن إن)، يبدو أن قائد قوات فاجنر الروسية سيئة السمعة، يفجيني بريجوزين، استدعى سجناء من السجون الروسية للانضمام إلى جماعة المرتزقة في خوض حرب الكرملين في أوكرانيا.