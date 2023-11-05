أكدت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، اليوم الأحد، "تهجير ما يقرب من 1.5 مليون شخص في قطاع غزة منذ 7 أكتوبر الماضي، يقيم نصفهم تقريبا في 149 من منشآتها".



وكتبت الوكالة، في سلسلة منشورات على حسابها عبر منصة "إكس": أن "قطاع غزة يعاني حالياً من انقطاع الاتصالات"، وفقا لوكالة الأناضول.



وأشارت إلى "تضرر 48 من منشآتها في أنحاء غزة منذ 7 أكتوبر الماضي".



وقالت الوكالة: "فقدنا التواصل مع الغالبية العظمى من فريقنا في غزة خلال ثالث انقطاع للاتصالات في الأيام العشرة الماضية".



واختتمت "الأونروا" بالقول: "أصبح سكان غزة معزولين تمامًا عن أحبائهم وبقية العالم".



ومساء اليوم، قالت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الفلسطينية، وشركة الاتصالات الفلسطينية إن إسرائيل قطعت خدمة الاتصالات بكافة أنواعها عن قطاع غزة، في ثالث قطع منذ نحو 10 أيام.



ولليوم الثلاثين، يشن الجيش الإسرائيلي "حربا مدمرة" على غزة، استشهد فيها 9770 فلسطينيا، منهم 4800 طفل و2550 سيدة، وأصاب أكثر من 24 ألفا آخرين، كما استشهد 153 فلسطينيا واعتقل 2080 في الضفة الغربية، بحسب مصادر فلسطينية رسمية.