العراق: على المجتمع الدولي تحمل مسئولياته تجاه المجازر بغزة

شدد رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اليوم الأحد، على ضرورة أن يتحمّل المجتمع الدولي مسؤوليته إزاء "المجازر" التي ترتكب في غزة.

جاء ذلك خلال اجتماعه مع وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن الذي وصل بغداد اليوم قبل مغادرتها هذا المساء، بحسب وكالة الأنباء العراقية (واع).

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان إن "السوداني استقبل، مساء اليوم، وزير خارجية الولايات المتحدة أنتوني بلينكن".

وبيّن أنه "جرى، خلال اللقاء، بحث تطورات الأحداث المتصاعدة في قطاع غزة، والتأكيد على ضرورة احتواء الأزمة وضمان عدم اتساعها".

كما تمت "مناقشة تدهور الوضع الإنساني للشعب الفلسطيني، وتأكيد أهمية التنسيق والعمل على إيصال إمدادات الغذاء والمياه والرعاية الطبية، وغيرها من المساعدات المطلوبة؛ لتلبية الاحتياجات الإنسانية للأهالي".

وجدد رئيس الوزراء "موقف العراق الواضح والمبدئي برفض العدوان على غزّة، وضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار"، وهو ما أكد بلينكن في أكثر من مناسبة رفضه بدعوى أنه يخدم حركة حماس، وفقا لوكالة الأناضول.

وشدد على ضرورة "فتح المعابر لتفادي الكارثة الإنسانية المتفاقمة، التي راح ضحيتها المدنيون والنساء والأطفال".

وأشار إلى أهمية "أن يتحمّل المجتمع الدولي مسؤوليته إزاء المجازر التي ترتكبها القوات الإسرائيلية يومياً بحق الأبرياء من النساء والأطفال، واستهداف المستشفيات وأماكن الإيواء، واستمرار نهج التصعيد والتطهير العرقي ضد الشعب الفلسطيني".

من جانبه، أكد الوزير بلينكن "سعي الولايات المتحدة للعمل على إيصال المساعدات الإنسانية إلى السكان في قطاع غزة".

وأشار إلى "رغبة حكومة بلاده باستمرار التنسيق والتعاون الثنائي مع العراق؛ من أجل تعزيز الاستقرار الإقليمي والدولي"، وفق الوكالة العراقية.

ونقلت الوكالة عن مصدر مطلع أن "بلينكن غادر بغداد مباشرة بعد انتهاء اجتماعه مع رئيس الوزراء محمد شياع السوداني".

ولليوم الثلاثين، يشن الجيش الإسرائيلي "حربا مدمرة" على غزة، استشهد فيها 9770 فلسطينيا، منهم 4800 طفل و2550 سيدة، وأصاب أكثر من 24 ألفا آخرين، كما استشهد 153 فلسطينيا واعتقل 2080 في الضفة الغربية، بحسب مصادر فلسطينية رسمية.