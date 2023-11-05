عباس خلال استقباله بلينكن: لا كلمات تصف حرب الإبادة الجماعية بحق شعبنا في غزة

استقبل رئيس دولة فلسطين محمود عباس، اليوم الأحد، وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، في مقر الرئاسة بمدينة رام الله.

وبحسب ما نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا» طالب «أبو مازن»، خلال اللقاء، بالوقف الفوري للحرب المُدمرة، والإسراع في تقديم المساعدات الإنسانية من مواد طبية وغذائية ومياه وكهرباء ووقود، إلى قطاع غزة.

وقال: «نلتقي مرة أخرى في ظروف غايةً في الصعوبة، ولا توجد كلمات لوصف حرب الإبادة الجماعية، والتدمير التي يتعرض لها شعبنا الفلسطيني في غزة على يد آلة الحرب الإسرائيلية، دون اعتبار لقواعد القانون الدولي».

وأضاف: «كيف يُمكن السكوت على مقتل عشرة آلاف فلسطيني منهم أربعة آلاف طفل، وعشرات الآلاف من الجرحى، وتدمير عشرات آلاف من الوحدات السكينة، والبنية التحتية والمستشفيات ومراكز الإيواء وخزانات المياه؟».

من جهته، حذر وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، من محاولات التهجير القسري للفلسطينيين في قطاع غزة، مؤكدًا التزام واشنطن بتعزيز الكرامة والأمن للفلسطينيين والإسرائيليين على حد سواء.

وقالت وكالة «رويترز»، إن «بلينكن» عبّر بعد لقاء الرئيس الفلسطيني محمود عباس، في رام الله اليوم الأحد، عن التزام الولايات المتحدة بالعمل؛ من أجل تحقيق التطلعات الفلسطينية لإقامة الدولة الفلسطينية.

ونقلت عن الوزير الأمريكي قوله إن «الولايات المتحدة تعمل على تقديم مساعدات إنسانية واستئناف الخدمات الأساسية بغزة».