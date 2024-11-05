محكمة إيرانية تقضي بإعدام 3 أشخاص لتورطهم في اغتيال عالم نووي بارز في 2020

قضت محكمة إيرانية، بإعدام 3 أشخاص لتورطهم في حادث اغتيال العالم النووي الإيراني البارز محسن فخري زاده في نوفمبر من العام 2020، حسبما أفاد التليفزيون الرسمي الإيراني اليوم الثلاثاء، نقلا عن متحدث باسم القضاء.

وقالت وكالة "بلومبرج" للأنباء، اليوم الثلاثاء، إن الثلاثة متهمون بالتجسس لصالح إسرائيل وتهريب المعدات التي تم استخدامها في الهجوم الذي استهدف العالم الإيراني.

وأوضحت بلومبرج، أنه تم اعتقال الثلاثة في محافظة أذربيجان الغربية، على حدود إيران مع تركيا والعراق.

واغتيل زاده، الذي كان يوصف بأنه أبو البرنامج النووي الإيراني، يوم 27 نوفمبر من العام 2020 عندما كان يقود سيارته مع زوجته متوجهين إلى منزلهما الريفي في مدينة أبسرد، التي تقع ضمن حدود محافظة طهران.

واتهمت إيران، إسرائيل آنذاك بأنها تقف وراء اغتياله.