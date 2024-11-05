رقم قياسي لمودريتش مع ريال مدريد في أبطال أوروبا

سجل الكرواتي لوكا مودريتش، رقمًا قياسيًا مع فريقه ريال مدريد الإسباني مساء اليوم الثلاثاء، بعد مشاركته في مباراة إيه سي ميلان الإيطالي بدوري أبطال أوروبا.

ويحتضن ملعب سانتياجو برنابيو المواجهة المرتقبة بين ريال مدريد وميلان، والتي انطلقت في العاشرة مساء اليوم، في إطار منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

ووفقًا لشبكة «أوبتا» للإحصائيات، فإن مودريتش شارك في مباراته رقم 99 كلاعب أساسي مع ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا.

وأصبح مودريتش الأكثر مشاركة كأساسي في تاريخ ريال مدريد ببطولة دوري أبطال أوروبا، متفوقًا بمباراة واحدة على الألماني المُعتزل توني كروس.