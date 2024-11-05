تدفق المساعدات إلى المتضررين من ثوران جبل ليوتوبي بإندونيسيا

تسارع السلطات الإندونيسية اليوم الثلاثاء من أجل توصيل المساعدات الطارئة إلى الآلاف من المتضررين من ثوران جبل ليوتوبي، الذي أودى بحياة ما لا يقل عن 10 أشخاص وإصابات العشرات في جزيرة فلوريس.

وقد أرسلت الحكومة فرق إغاثة ومعدات طبية وسلع أساسية للمناطق الأكثر تضررا، حيث أدت التضاريس الوعرة والرماد إلى تعقيد عملية الوصول لهذه المناطق، حسبما قالت وكالة إدارة الكوارث الوطنية.

وأعلن وزير التنمية البشرية والثقافة براتيكنو أن مسؤولي مواجهة الكوارث، بقيادة وكالة إدارة الكوارث الوطنية، يعملون على التغلب على التحديات اللوجستية للوصول إلى المناطق التي انعزلت بعد ثوران البركان.

وقالت وكالة إدارة الكوارث إن مهمة الإغاثة التابعة للحكومة قدمت إمدادات أغذية طارئة وأماكن إيواء مؤقتة ومعدات نظافة بالإضافة إلى معدات الرعاية الطبية في مراكز الصحة الميدانية، في ظل ارتفاع عدد النازحين إلى أكثر من 2400 شخص في ثلاثة مراكز إيواء.

وفي ظل استمرار خطورة البركان، طالب المسؤولون السكان بتجنب منطقة خطر تبلغ 7 كيلومترات حول جبل ليوتوبي، وتوخي الحذر من احتمالية تدفق طين بركاني في الأنهار المجاورة.