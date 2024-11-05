أكد دونالد ترامب المرشح الجمهوري للانتخابات الرئاسية، اليوم، أنه واثق للغاية من الفوز بالانتخابات أمام منافسته الديمقراطية كامالا هاريس، بحسب وكالة الأنباء القطرية "قنا".

وقال ترامب، في تصريحات للصحفيين، عقب الإدلاء بصوته في مركز اقتراع وست بالم بيتش، بولاية فلوريدا: "إنني واثق للغاية، وأن الجمهوريين لديهم تقدم كبير".

وأضاف المرشح الجمهوري، أنه مستعد للإقرار بهزيمته أمام كامالا هاريس إذا كانت الانتخابات عادلة، مشيرا إلى أنه سيكون أول من يقر بذلك.

وتابع دونالد ترامب قائلا: "حتى الآن أعتقد أنها عادلة".

وكان الناخبون في الولايات المتحدة الأمريكية، توجهوا صباح اليوم، إلى مراكز الاقتراع لاختيار رئيسهم السابع والأربعين، بين المرشحين: الديمقراطية كامالا هاريس، والجمهوري دونالد ترامب.