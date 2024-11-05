تحدث الفنان أحمد فهمي، عن علاقته المتوترة مع السيناريست تامر حبيب في بداية مشواره التمثيلي، قائلا: «تامر حبيب مكنش بيطيقني، حاليا بشعر بنشوة لما يطلبني في عمل وأقول له الورق مش عاجبني».

وروى خلال لقاء لبرنامج «صاحبة السعادة» مع الفنانة إسعاد يونس، المذاع عبر شاشة «DMC» مساء الإثنين، موقفا طريفا خلال العرض الخاص لفيلم بدون رقابة، قائلا:«فؤجئت بحضور تامر حبيب، معرفش إيه اللي جابه، وساعتها قال لي: أنت بتمثل ليه؟.. صدمني».

وقال إنه أدرك وجود بعض القصور في أدائه التمثيلي حينها، قائلا: «اكتشفت أن كان عندي مشاكل في أشياء كثيرة، وبدأت اشتغل عليها بالترتيب، خاصة وقتها لم يكن هناك أي ورش تمثيل».

وتحدث عن بداياته في الدراما التلفزيونية، مشيرا إلى أن الفنانة غادة عادل عرضت عليه المشاركة في مسلسل «سر علني»، وأعجبه الدور، قبل أن يتلقى الدعوة للمشاركة في مسلسل الداعية بعدما أشاد المنتج جمال العدل بأدائه في مسلسل سر علني.

واعتبر أن مسلسل «الداعية» كان نقلة فنية في مشواره الدرامي، قائلا: «كلمني وقتها المنتج جمال العدل، وقال لي فيه مسلسل أنا مش عايزك فيه؛ لكن المخرج ماندو العدل عايزك، وبعد قراءة السيناريو اكتشفت أني بقدم دور شيخ».

وأشار إلى خسارته 14 كيلو من وزنه ليصل إلى 80 من 94 كيلو قبل بدء تصوير العمل، مضيفا أن مشاركته الثالثة كانت بمسلسل «أعلى سعر» مع الفنانة نيللي كريم وزينة في موسم رمضان، قائلا إن المسلسل لم يحقق أي صدى على الإطلاق في أول 3 حلقات وحتى عرض الحلقة الثامنة التي كانت بداية النجاح الكبير للمسلسل ومتابعته.