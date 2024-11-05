قال مفوض مدينة فيلادليفا، سيث بلوستين، لشبكة "سي إن إن" الأمريكية، إنه يعتقد أن فرز بطاقات الاقتراع سيجرى "على نحو أسرع" في انتخابات 2024 مقارنة بعام 2020.

وأضاف بلوستين: "بدأنا فرز مسبق لبطاقات الاقتراع الخاصة بالبريد الإلكتروني بمجرد فتح مراكز الاقتراع الساعة السابعة من صباح اليوم، وسنفرز بطاقات الاقتراع أسرع مما فعلناه في 2020".

وقال مفوض مدينة فيلادلفيا إن العملية ستسير على نحو أسرع على الأرجح؛ لأن العديد من الناس عادوا إلى التصويت الشخصي بمراكز الاقتراع، وبالتالي سيكون هناك عدد أقل لبطاقات الاقتراع عبر البريد لفرزها هذا العام مقارنة بعام 2020".

كما أشار إلى أن المدينة قامت أيضاً بشراء معدات إضافية للمساعدة في فتح المظاريف أسرع، و"لدينا عدد أكبر من الناس يعملون عما كان لدينا في الماضي".

وتابع: "في النهاية، سواء ستتم إعلان نتيجة الانتخابات أم لا يعتمد على هامش الانتخابات. لذا، من الصعب التنبؤ بالوقت الذين سيكون فيه الناس قادرين على الاستيقاظ ومعرفة نتائج بنسلفانيا، لكن ما يمكنني قوله إنه لن يستغرق أربعة أيام حتى يوم السبت بعد الانتخابات بالنسبة لنا لفرز العدد الأكبر من بطاقات الاقتراع بالبريد".

وقال: "نأمل أنه إذا واصل مضي كل شيء بسلاسة" بحلول منتصف يوم الأربعاء، معربا عن ثقته الكاملة في أمن الانتخابات والنتائج.