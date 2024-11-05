ميقاتي يدعو للضغط على إسرائيل لوقف عدوانها على المستشفيات والطواقم الطبية في لبنان

أكد رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان نجيب ميقاتي، اليوم الثلاثاء، ضرورة الضغط على إسرائيل لوقف عدوانها على المستشفيات والطواقم الطبية والاستشفائية والالتزام بالمعاهدات والقوانين الدولية.

جاء ذلك خلال استقبال ميقاتي اليوم وفداً من الجمعية العامة للاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر برئاسة الأمين العام للاتحاد جاغان تشاباغين، بحسب بيان لرئاسة مجلس الوزراء.

وقال تشاباغين بعد اللقاء، إن زيارته للبنان "بدافع إنساني بحت"، مؤكدا أن الهدف الأساسي من هذه الزيارة هو "التواصل مع اللبنانيين ومع الصليب الأحمر الذي يعمل بطريقة رائعة لتعزيز الاستجابة الإنسانية في البلاد".

وأعلن الأمين العام إطلاق نداء طوارئ داخليً لدعم الصليب الأحمر اللبناني ، الذي يلبي بشكل متزايد الاحتياجات الفورية للسكان والتي يمكن أن تشمل أيضًا بعض الدعم المباشر للأسر التي تحتاج إلى دعم فوري.