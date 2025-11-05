السوداني: نجحنا في حفظ أمن واستقرار العراق

صرح رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني اليوم الأربعاء بأن العراق يحتاج إلى قوى سياسية وطنية ترعى مصالح العراق والعراقيين في ظل ما تشهده المنطقة من أحداث وتداعيات.

وقال السوداني ، خلال اجتماعه مع عدد من الزعامات العشائرية والنخب الاجتماعية ببغداد :"اعتمدنا سياسة متوازنة للنأي بالعراق عن الحروب والصراعات التي شهدتها المنطقة، ونجحنا في حفظ أمنه واستقراره" .

ودعا العراقيين إلى " المشاركة الفاعلة والواعية بالانتخابات كونها حقا دستوريا للجميع وستحدد مصير البلد للأربع سنوات المقبلة".

وقال السوداني :" اتخذنا خطوات منهجية وهيكلية لإصلاح الاقتصاد وعدم الاعتماد على النفط فقط، ولدينا توجه لإكمال تنفيذ مشروع الإصلاح والتنمية وأوقفنا استيراد المشتقات النفطية التي كانت تكلفنا بحدود ستة ترليونات دينار، ونتوجه لإيقاف حرق الغاز الذي يكلفنا سنويا أربعة مليارات دولار".

وأضاف :"قمنا بإصلاحات حقيقية في مجالات كثيرة، ومنها القطاع المالي والمصرفي لتحقيق التنمية الإقتصادية كما وفرنا بيئة جاذبة وآمنة للاستثمار، استوعبت أكثر من 100 مليار دولار من استثمارات عربية وأجنبية وكبريات الشركات العالمية تعمل اليوم في العراق، وهي رسالة تدل على صحة الإجراءات التي اتخذتها الحكومة".