التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب يواصل تدريباته العسكرية في دولة الجابون

يواصل التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب تنفيذ أعمال المبادرة الإستراتيجية في المجال العسكري (كفاءة) في العاصمة الجابونية ليبرفيل، وسط زخم تدريبي ميداني يشمل تنفيذ تمارين تكتيكية ورمايات بالذخيرة الحيّة لقوات العمليات الخاصة بحضور مساعد القائد العسكري في التحالف اللواء الطيار الركن عبدالله بن حامد القرشي، وذلك ضمن المرحلة الثانية من برنامج التدريب العسكري، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) اليوم الأربعاء.

وتركِّز هذه المرحلة من البرنامج على تعزيز قدرات الوحدات الخاصة في مواجهة التهديدات الإرهابية من خلال تطبيقات عملية تحاكي الواقع القتالي، تشمل الاقتحام والتحرك في المناطق المختلفة والتعامل مع الكمائن والرهائن والرماية بالذخيرة الحيّة على أهداف متحركة وثابتة، في بيئة ميدانية مصممة لرفع الجاهزية وتطوير مهارات القيادة الميدانية.

وأكَّد اللواء القرشي أن استمرار هذه التدريبات يجسّد رؤية التحالف الإسلامي في بناء القدرات الميدانية للدول الأعضاء وتعزيز جاهزيتها العملياتية، مشيرًا إلى أن الأداء المتميز الذي أظهره المتدربون يعكس أثر التعاون الوثيق بين التحالف ووزارة الدفاع الجابونية، وأن المبادرة باتت تمثل نموذجًا عمليًا للتكامل العسكري في محاربة الإرهاب.