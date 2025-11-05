جيش الاحتلال يتوغل مجددا في القنيطرة جنوب غربي سوريا

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

جدد جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، توغله في محافظة القنيطرة جنوب غربي سوريا.

وقالت وكالة الأنباء السورية "سانا"، إن قوة إسرائيلية مكونة من دبابتين و4 سيارات عسكرية توغلت في بلدة جباتا الخشب بريف القنيطرة.

وأضافت أن القوات الإسرائيلية أقامت حاجزًا في مدخل الكسارات على الطريق الذي يربطها بقرية عين البيضا في ريف القنيطرة الشمالي.

فيما أفادت قناة سوريا التلفزيونية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت مجموعة من السوريين العاملين في المحجر المحلي.

وسبق أن أدانت وزارة الخارجية السورية التوغلات اليومية للقوات الإسرائيلية في الأراضي السورية.

ووصفت الوزارة في بيان، هذه الممارسات بأنها "انتهاك صارخ لاتفاقية عام 1974 لفض الاشتباك بين قوات الاحتلال والقوات السورية في الجولان، وفق قناة العربية.

وتدين دمشق مرارًا الانتهاكات الإسرائيلية لسيادتها، مؤكدة التزامها باتفاقية فصل القوات المبرمة بين الجانبين عام 1974، والتي أعلنت إسرائيل انهيارها بعد سقوط نظام بشار الأسد أواخر 2024.