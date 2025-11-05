رئيس جامعة القاهرة يهنئ الدكتور محمد معيط للحصول على وسام الشمس المشرقة من اليابان

هنأ الدكتور محمد سامي عبد الصادق، رئيس جامعة القاهرة، الدكتور محمد معيط، الاستاذ بكلية التجارة بالجامعة، ووزير المالية السابق، والمدير التنفيذي بصندوق النقد الدولي ممثل المجموعة العربية والمالديف بمجلس المديرين التنفيذيين بالصندوق، بمناسبة الإعلان عن منح سيادته وسام “الشمس المشرقة – النجمة الذهبية” من الحكومة اليابانية، تقديرًا لإسهاماته الاقتصادية البارزة ودوره في تعزيز العلاقات بين مصر واليابان، وإسهاماته الملموسة في تطوير منظومة الإدارة المالية والإصلاح الاقتصادي.

وأكد رئيس جامعة القاهرة، أن هذا التكريم الدولي يمثل تقديرًا مستحقًا لمسيرة وطنية مشرفة وعطاء مهني وعلمي متميز للدكتور محمد معيط، الذي استطاع عبر مسيرته الأكاديمية والعملية أن يكون نموذجًا مشرفًا للكوادر المصرية القادرة على التميز في أرفع المحافل الدولية، وأن يسهم بفاعلية في صياغة سياسات اقتصادية ومالية لاقت إشادة واحترامًا على المستويين الإقليمي والعالمي.

وأضاف الدكتور محمد سامي عبد الصادق، أن حصول الدكتور معيط على وسام رفيع من الحكومة اليابانية يعكس المكانة المرموقة التي تحظى بها الكفاءات المصرية في الساحة الدولية، ويؤكد نجاح الدولة المصرية في إعداد قيادات اقتصادية وعلمية تحظى بتقدير عالمي، مشيرًا إلى أن هذا التكريم يعزز من صورة مصر كدولة تمتلك عقولًا وطنية مؤثرة قادرة على المساهمة في صياغة القرارات الاقتصادية والتنموية على مستوى العالم.

جدير بالذكر، أن وسام “الشمس المشرقة” يُعد أحد أرفع وأقدم الأوسمة الرسمية اليابانية التي تُمنح باسم الإمبراطور منذ تأسيسه عام 1875، ويحظى بمكانة دولية مرموقة، وتمنح الحكومة اليابانية هذا الوسام للشخصيات التي تحقق إنجازات ذات بصمة مؤثرة وذات وزن إقليمي ودولي في مجالات الاقتصاد، والإدارة المالية، والتنمية البشرية، وصناعة القرار على المستويين الإقليمي والعالمي، كما يمنح وسام الشمس المشرقة “النجمة الذهبية والفضية” بوصفه ثاني أعلى درجة في ترتيب الأوسمة التي تمنحها اليابان، وهي فئة مخصصة لأصحاب الإنجازات الاستثنائية ذات الأثر الممتد محليًا وإقليميًا ودوليًا.