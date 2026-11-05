طالباني يعلن الانسحاب من حكومة إقليم كردستان العراقي

أعلن رئيس حزب الاتحاد الوطني الكردستاني بافل طالباني مساء اليوم الخميس، الإنسحاب من حكومة إقليم كردستان.

وأضاف بافل طالباني في تصريحات نقلتها شبكة رووداو الإخبارية الكردية "من هذه اللحظة نعلن انسحابنا من هذه الحكومة وسنسخر كامل إمكاناتنا لنؤمن لأبناء شعبنا في منطقتنا كل ما يحتاجون إليه".

وقال نحن كـ"اتحاد وطني لانعترف بجلسة برلمان كردستان وننسحب من الحكومة، عاهدنا بألا نسمح بسفك قطرة دم واحدة".

وجاءت تصريحات بافل طالباني اليوم الخميس، عقب اجتماع للمجلس القيادي لحزب الاتحاد الوطني الكردستاني في السليمانية، بعد يوم واحد من عقد جلسة لبرلمان كردستان في أربيل، جرى خلالها انتخاب هيئة رئاسة البرلمان بحضور 52 برلمانياً من الحزب الديمقراطي الكردستاني وأطراف أخرى.