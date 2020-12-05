مؤسسو بيونتك يعبرون للأمم المتحدة عن تفاؤلهم بإمكانية احتواء جائحة كورونا

قال مؤسسو شركة بايونتك الألمانية شريك شركة فايزر الأمريكية للأدوية في تطوير لقاح مضاد لمرض كوفيد-19 اليوم الجمعة إنهم متفائلون بأنه يمكن احتواء جائحة فيروس كورونا بنهاية العام المقبل.

وقال المدير التنفيذي لبيونتك أوجور شاهين لاجتماع للجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن كوفيد-19 عبر تقنية الفيديو إنه "ليس هناك خيار آخر". وقال إنه "يتعين علينا إنجازه، وسوف نحقق ذلك".

وقالت زوجة شاهين، الشريكة في تأسيس بيونتك والمديرة الطبية بها، أوزليم تورتشي إنها "متفائلة للغاية" أيضا، إذا تم حشد وتعبئة أولئك المسؤولين عن تطوير اللقاح وتوزيعه.

وقال شاهين إنه عندما قرأ مقالة علمية عن فيروس كورونا في كانون ثان/ يناير، أدرك أن الأمر خطير.

وحصل لقاح الشركة الذي تم تطويره مع فايزر بنسبة فعالية بلغت 95 بالمئة، على موافقة طارئة بالفعل لاستخدامه في بريطانيا وينتظر موافقة في دول أخرى لاستخدامه.

وقالت تورتشي إنه لا يزال هناك "الكثير من التحديات" قادمة، بما في ذلك فهم كيفية توزيع اللقاح وكيفية توفيره بأسرع طريقة ممكنة.

وتحدث في جلسة الأمم المتحدة الخاصة بجائحة فيروس كورونا، على مدار يومين، الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش وحوالي 100 زعيم على مستوى العالم.