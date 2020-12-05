رئيس الوزراء المجري ينتقد ألمانيا ويؤجج الصراع مع حزب الشعب الأوروبي المحافظ

انتقد رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان بشدة ألمانيا على خلفية النزاع حول ربط توزيع أموال المساعدات الأوروبية بتطبيق سيادة القانون، وصعد الخلاف مع حزب الشعب الأوروبي المحافظ.



وكتب أوربان صاحب النزعة القومية اليمينية في خطاب لرئيس حزب الشعب الأوروبي المحافظ مانفريد فيبر وفقا لما نشرته وكالة "إم تي آي" الإخبارية المجرية اليوم الجمعة: "لقد طالب الألمان المجريين بالكثير على مدار التاريخ، لكنك أول من يعتبرنا حمقى".



كان فيبر الذي ينتمي إلى الحزب المسيحي الاجتماعي البافاري أعلن أمس أن الالتزام بربط توزيع أموال الاتحاد الأوروبي بمبادئ تطبيق دولة القانون لا يتعلق خصيصا بالمجر وبولندا".



وكتب أوربان ردا على ذلك قائلا: "الحقيقة هي العكس تماما".



وتعرقل كل من المجر وبولندا حاليا قرارات مهمة في ميزانية الاتحاد الأوروبي بما في ذلك مليارات اليورو كمساعدات اقتصادية لمواجهة أزمة كورونا، وذلك بسبب الخلاف حول العقوبة المعتزم توقيعها على انتهاكات سيادة القانون.