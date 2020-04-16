الهند تسجل 36 ألفا و652 إصابة جديدة بكورونا و512 وفاة خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة الهندية، اليوم السبت، تسجيل 36 ألفا و652 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) على مدار الـ24 ساعة الماضية؛ لتصل إجمالي حصيلة الإصابات بالفيروس في البلاد إلى 9 ملايين و608 آلاف و211 إصابة.

وأظهرت البيانات الصادرة من وزارة الصحة -حسبما ذكرت قناة (إنديا تي في) الهندية- أنه تم تسجيل 512 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع إجمالي عدد الوفيات المرتبطة بالفيروس منذ بداية الجائحة إلى 139 ألفا و700 وفاة.

وارتفع إجمالي عدد المتعافين من الفيروس في البلاد حتى الآن إلى 9 ملايين و58 ألفا و822 شخصا، في حين بلغ عدد حالات الإصابة النشطة بالفيروس 409 آلاف و689 حالة.