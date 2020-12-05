البرهان: مجلس الشركاء الانتقالي السوداني ليس أداة للوصاية على أجهزة الدولة

قال رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني، عبدالفتاح البرهان، إن تشكيل مجلس الشركاء الانتقالي السوداني بمبادرة من قوى الحرية والتغيير، لافتًا إلى تشكيله بالإجماع وفقا للوثيقة الدستورية.

وأضاف في تصريحات لفضائية «العربية»، مساء السبت، أن «مجلسي السيادة والوزراء وافقا على إجازة مجلس شركاء الفترة الانتقالية»، مؤكدًا أن الأخير «تم بموافقة الجميع ولم يعترض عليه أحد».

وأوضح أن «مجلس الشركاء الانتقالي السوداني سيعمل على حل الخلافات بين الشركاء»، مشيرًا إلى أنه «ليس أداة للوصاية على أجهزة الدولة السودانية».

وكان رئيس مجلس السيادة السوداني، عبدالفتاح البرهان، قد أعلن عن تشكيل مجلسا لشركاء الفترة الانتقالية مكون من 29 عضواً من العسكريين والمدنيين وممثلي الحركات المسلحة الموقعة على اتفاق السلام في جوبا في أكتوبر الماضي.

وضجت وسائل التواصل الاجتماعي، ببيانات وتغريدات اعتبرت تشكيل المجلس تعدي على الوثيقة الدستورية والتفاف على الدور، الذي يجب أن يلعبه المجلس التشريعي المتوقع تشكيله خلال الفترة المقبلة، فيما أصدر مجلس الوزراء بيانا أشار فيه إلى أن قرار تشكيل المجلس تخطى البنود والأدوار المتفق عليها.