الصحة: فتح باب التسجيل أمام الحصول على الجرعة المعززة من لقاح كورونا خلال أيام

أعلن الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، فتح باب التسجيل أمام الحصول على الجرعة الثالثة المعززة من لقاح كورونا خلال أيام، مشيرًا إلى تخصيص الجرعة المعززة للفئات الأكثر عرضة لشدة المرض وتعرضًا للإصابة كالأطقم الطبية وكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة.

وقال عبدالغفار، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «كلمة أخيرة»، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي عبر فضائية «ON»، مساء أمس السبت، إن الجرعة المعززة ستكون من كل اللقاحات المتوفرة في مصر، مؤكدًا أن الوزارة بدأت تسجيل الفئة العمرية ما بين 12 إلى 18 عامًا على الموقع الإلكتروني الخاص بتلقي اللقاح.

وأشار إلى تسجيل 512 ألف طالب في هذه الفئة، وتلقي ما يزيد عن 262 ألفًا منهم للقاح كورونا، قائلًا إن وزارة الصحة تتابع باستمرار معدلات التسجيل والتلقيح وقد لا تحتاج التحرك إلى المدارس لتلقي الفئة المستهدفة ضد «كوفيد - 19»، خاصة مع وجود استجابة جيدة من أولياء الأمور للتسجيل على الموقع وتلقي اللقاح من المراكز المخصصة.

وذكر متحدث الصحة، أن الوزارة على تواصل مستمر مع الدول التي أعلنت وقف الطيران المباشر مع مصر، معلنًا أن سويسرا قررت إعادة فتح الطيران المباشر مع مصر؛ نتيجة للجهود التي بذلتها الصحة والسكان والتوجيهات المباشرة من الدكتور خالد عبدالغفار، القائم بأعمال الوزارة.