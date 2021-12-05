مصرع 24 شخصا وإنقاذ 12 إثر انقلاب حافلة في أحد الأنهار بكينيا

لقي 24 شخصا مصرعهم وتم إنقاذ 12 آخرين، بعد انقلاب حافلة في نهر (إنزيو) بمحافظة (موينجي) شرق العاصمة نيروبي.

وذكرت صحيفة (ذا ستار الكينية)، اليوم، أن من بين الناجين أربعة أطفال وثمانية بالغين، في حين أن خمسة عشر من القتلى هم من عائلة واحدة، كانوا سيحضرون حفل زفاف.

وقالت الصحيفة إن حفل الزفاف الذي كان من المقرر أن يقام في (موينجي) لم يكتمل بعد المأساة، مشيرة إلى أنه من المتوقع أن ترتفع حصيلة قتلى الحادث، حيث لا تزال بعض الجثث محاصرة داخل الحافلة عندما تم تعليق جهود الإنقاذ بحلول الليل، مضيفة أن فريقا من غواصي البحرية الكينية يساعد في جهود البحث والتعافي.

وأظهر مقطع فيديو- نشرته الصحيفة- أن سائق الحافلة حاول توجيه السيارة عبر جزء غمرته المياه من جسر على نهر (إنزيو)، ولكن بعد بضع ثوان، تغلبت المياه الهائجة على الحافلة وجرفها النهر، ولم يتسن على الفور تحديد عدد الركاب الذين كانوا في الحافلة التي تبلغ حمولتها 54 راكبا.