أمير مرتضى يجتمع بالإيفواري سيسيه

كشف أمير مرتضى منصور المشرف العام على الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن استغلاله لفترة توقف الدوري الحالية لعقد جلسات مع جميع لاعبي الفريق الأبيض.

وأوضح أمير مرتضى أنه سيجتمع مع كل لاعب على حده لمعرفة طلباته والمشاكل التي يواجهها وطموحاته مع الفريق، بالإضافة إلى الحديث مع كل لاعب عن رغبته في الاستمرار مع الزمالك من عدمها.

وأشار أمير مرتضى إلى أن أول جلسة عقدها كانت مع الإيفواري رزاق سيسيه مهاجم الفريق.

وأضاف أمير مرتضى أنه يتواصل مع المغربي محمد أوناجم لاعب الفريق لترتيب عودته إلى القاهرة في ظل عدم قدرة اللاعب على العودة بسبب ظروف الطيران.

ويستعد فريق الزمالك للقاء المقاولون العرب المقرر له يوم 21 ديسمبر الجاري في الجولة السابعة لمسابقة الدوري الممتاز.