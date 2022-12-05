الحكومة الفنلندية تقدم لنواب البرلمان مقترحا رسميا للانضمام إلى الناتو



قال وزير الخارجية الفنلندي، بيكا هافيستو، إن الحكومة الفنلندية قدمت للنواب، اليوم الاثنين، مقترحها الرسمي للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي "الناتو".



ويأتي المقترح بعد مراجعة نحو 1600 رد على خطة أولية. وتعرب كل من فنلندا والسويد عن اهتمامهما بمنحهما العضوية في حلف شمال الأطلسي "الناتو" منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير.



ويوصي المقترح بالتصديق على معاهدة حلف شمال الأطلسي واتفاقية أوتاوا، وهما الوثيقتان اللتان تشكلان جوهر التحالف الذي يتألف من 30 عضوا، والذي يتفق الأعضاء في الحلف على أنه في حالة وقوع هجوم على أحد الأعضاء يعتبر هجوما على الجميع.



وأبلغت حكومة رئيسة الوزراء الفنلندية سانا مارين النواب أنها توصلت إلى استنتاج مفاده أن توقيع المعاهدتين لن يمس السيادة الفنلندية أو يمنعها من المشاركة في الشؤون الدولية.



وحتى الآن، وافقت 28 دولة عضو في الناتو على منح فنلندا والسويد العضوية النهائية في حلف شمال الأطلسي. وفقط المجر وتركيا هما اللتان لم توافقا بعد. وأشارت المجر إلى أنها ستوافق على طلب الانضمام قريبا، لكن تركيا قالت إنها قلقة من أن الدولتين قدمتا الدعم "لإرهابيين"، في إشارة إلى المعارضين الذين طلبوا اللجوء.