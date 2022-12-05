البيت الأبيض: القصف الروسي اليوم على أوكرانيا وحشي

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اعتبر البيت الأبيض، أن القصف الروسي اليوم على أوكرانيا "وحشي".

وقال البيت الأبيض في بيان، إن القصف الروسي اليوم على أوكرانيا "وحشي"، بحسب نبأ عاجل لقناة "العربية. نت " الإخبارية.