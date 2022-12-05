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البيت الأبيض: القصف الروسي اليوم على أوكرانيا وحشي

البيت الأبيض
البيت الأبيض

نشر في: الإثنين 5 ديسمبر 2022 - 7:21 م | آخر تحديث: الإثنين 5 ديسمبر 2022 - 7:21 م

اعتبر البيت الأبيض، أن القصف الروسي اليوم على أوكرانيا "وحشي".

وقال البيت الأبيض في بيان، إن القصف الروسي اليوم على أوكرانيا "وحشي"، بحسب نبأ عاجل لقناة "العربية. نت " الإخبارية.

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