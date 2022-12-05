إيفو: الوضع في قطاع صناعة السيارات بألمانيا يتحسن إلى حد ما

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ذكر معهد "إيفو" الألماني للبحوث الاقتصادية، أن وضع مصنعي السيارات الألمان ومورديهم قد تحسن إلى حد ما.

وبحسب مؤشر المعهد الخاص بالقطاع، والذي أعلنه المعهد في ميونخ اليوم الاثنين، ارتفع تقييم القطاع لوضعه الحالي إلى 2.2 نقطة في نوفمبر الماضي بعد سالب 4.3 نقطة في أكتوبر السابق له.

وارتفعت التوقعات للأشهر المقبلة إلى سالب 13.3 نقطة، بعد سالب 3ر35 نقطة في أكتوبر.

وقال الخبير لدى "إيفو"، أوليفر فالك: "خطر نقص الغاز في الشتاء وبالتالي حدوث ركود عميق قد انخفض"، موضحا أن هذا يجعل صناعة السيارات أكثر تفاؤلا، مضيفا أن مصنعي السيارات يخططون لزيادة الإنتاج.