 إيفو: الوضع في قطاع صناعة السيارات بألمانيا يتحسن إلى حد ما - بوابة الشروق
الإثنين 5 ديسمبر 2022 10:44 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد قرار المجلس الأعلى للإعلام بشأن فحص تجاوزات قناة الزمالك بعد حلقات رئيس النادي؟
النتـائـج تصويت

إيفو: الوضع في قطاع صناعة السيارات بألمانيا يتحسن إلى حد ما

ميونخ - د ب أ
نشر في: الإثنين 5 ديسمبر 2022 - 10:38 ص | آخر تحديث: الإثنين 5 ديسمبر 2022 - 10:38 ص

ذكر معهد "إيفو" الألماني للبحوث الاقتصادية، أن وضع مصنعي السيارات الألمان ومورديهم قد تحسن إلى حد ما.

وبحسب مؤشر المعهد الخاص بالقطاع، والذي أعلنه المعهد في ميونخ اليوم الاثنين، ارتفع تقييم القطاع لوضعه الحالي إلى 2.2 نقطة في نوفمبر الماضي بعد سالب 4.3 نقطة في أكتوبر السابق له.

وارتفعت التوقعات للأشهر المقبلة إلى سالب 13.3 نقطة، بعد سالب 3ر35 نقطة في أكتوبر.

وقال الخبير لدى "إيفو"، أوليفر فالك: "خطر نقص الغاز في الشتاء وبالتالي حدوث ركود عميق قد انخفض"، موضحا أن هذا يجعل صناعة السيارات أكثر تفاؤلا، مضيفا أن مصنعي السيارات يخططون لزيادة الإنتاج.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك