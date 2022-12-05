تحدث وليد الركراكي، المدير الفني للمنتخب المغربي، عن مباراة إسبانيا والتي ستُقام مساء غدا الثلاثاء على ستاد المدينة التعليمية، ضمن منافسات دور الـ16 من كأس العالم «FIFA قطر2022».

وأكد الركراكي خلال المؤتمر الصحفي على أن مباراة إسبانيا لن تكون سهلة، والجميع في المنتخب سيقومون ببذل كل ما لديهم من أجل التغلب على المنتخب الإسباني والتأهل للدور ربع النهائي من المونديال وكتابة التاريخ لأسود الأطلس.

وقال الركراكي:" في مباراتنا الأخيرة قمنا بالتركيز من أجل تحقيق الانتصار لتصدر مجموعتنا وفي مباراتنا أمام كندا مصيرنا بأيدينا في الشوط الأول، وفي الشوط الثاني قمنا بالسيطرة ونجحنا في تحقيق مرادنا ونحن جاهزون لمباراة إسبانيا".

وأكمل:" لويس إنريكي المدير الفني لإسبانيا مدرب جيد ويمتلك الخبرة الجيدة في كيفية التعامل مع الضغط وهذه هي مهمة المدير الفني وسأقوم بتقليده في كيفية إزالة الضغط على لاعبيه لأن هذه هي كرة القدم".

وأضاف:" نعلم صعوبة المباراة غدًا ونعلم ان اسبانيا سيستحوذون على الكرة، ولكن هناك الاستحواذ ليس كل شيء، رأينا السعودية فازت على الارجنتين واليابان فازت ضد إسبانيا بنسبة استحواذ قليلة، لذلك لدينا أسلوبنا الخاص".

وتعليقه على مباراة الغد ستكون بمناسبة ثأر بالنسبة للمغرب للخسارة في النسخة الماضية من المونديال:" ما حدث في عام 2018 قد مضى والآن نركز في مباراة الغد ولا نسعى للانتقام وتلك العقلية قد تغيرت في منتخب المغرب سنلعب غدا من أجل استكمال مشوارنا في المنافسة والتأهل للدور ربع النهائي كما أن عقلية المنتخب الإسباني قد تغيرت بالفعل ويقدمون أعلى مستوى ".

وأتم:" لا تهمني ما قالته الصحافة الإسبانية عن المباراة لأنها تقوم بعملها في التغطية الخاصة بالمباراة وكذلك بالنسبة للصحافة المغربية، ونتمى أن تكون مباراة ممتعة من قبل الفريقين".