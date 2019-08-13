 مصرع صبي وإصابة شقيقه في حادث تصادم بكرداسة - بوابة الشروق
الإثنين 5 ديسمبر 2022 7:57 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد قرار المجلس الأعلى للإعلام بشأن فحص تجاوزات قناة الزمالك بعد حلقات رئيس النادي؟

النتـائـج تصويت

مصرع صبي وإصابة شقيقه في حادث تصادم بكرداسة

محمود عبد السلام
نشر في: الإثنين 5 ديسمبر 2022 - 7:49 م | آخر تحديث: الإثنين 5 ديسمبر 2022 - 7:49 م

لقى صبي مصرعه، بينما أصيب شقيقه إثر حادث تصادم سيارة ميكروباص ودراجة نارية بمنطقة كرداسة في محافظة الجيزة.

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد وقوع حادث مروري بالقرب من كوبري عابدين بمنطقة كرداسة، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارتي إسعاف لمحل البلاغ.

وتبين تصادم سيارة ميكروباص ودراجة نارية تقل شقيقان، مما أسفر عن مصرع احدهما "معتصم . م"، 13 عاما، وإصابة أخيه "محمود . م"، 17 عاما، ونقلت الجثة إلى المشرحة، والمصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك