مصرع صبي وإصابة شقيقه في حادث تصادم بكرداسة

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لقى صبي مصرعه، بينما أصيب شقيقه إثر حادث تصادم سيارة ميكروباص ودراجة نارية بمنطقة كرداسة في محافظة الجيزة.

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد وقوع حادث مروري بالقرب من كوبري عابدين بمنطقة كرداسة، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارتي إسعاف لمحل البلاغ.

وتبين تصادم سيارة ميكروباص ودراجة نارية تقل شقيقان، مما أسفر عن مصرع احدهما "معتصم . م"، 13 عاما، وإصابة أخيه "محمود . م"، 17 عاما، ونقلت الجثة إلى المشرحة، والمصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.