تأجيل انطلاق فعاليات مراسم الأقصر للرسم والتصوير لأجل غير مسمى

أعلنت الهيئة العامة لقصور الثقافة عن تأجيل مراسم الأقصر للرسم والتصوير، والتي كان من المفترض أن تنظمه الإدارة المركزية للشئون الفنية خلال الفترة من 5 إلى 15 ديسمبر الحالي بفرع ثقافة الأقصر التابع لإقليم جنوب الصعيد الثقافي، دون أن تعلن الهيئة عن موعد جديد لانطلاقه.



وكان من المقرر أن يشارك في الملتقى 12 من الفنانين التشكيليين وهم كل من: (محمد إيهاب، هنا مجد، رانيا حسن، عربى عربى، حازم أسامة، أسامة محمد، هبة صالح، أحمد عيد، صالح محمد، محمود محمد سليمان، محمود محمد سنوسى، نهلة فتحى، أحمد مجدى)، بالإضافة إلى الدكتور صالح محمد عبد المعطى قوميسير عام المتلقى.



ومراسم الأقصر الدولية التي كان من المقرر إقامتها هي عبارة عن بيئة تساعد الفنانين التشكيليين في إخراج لوحات وإبداعات فنية تظهر مدي عظمة مصر للعالم أجمع، أقامت الأقصر بعد ذلك عددا من المراسم على غرار مراسم الشيخ عبد الرسول بالبر الغربى، المراسم الفنية بالأقصر في الماضي كانت تقدم خدمة كبيرة لفناني مصر للدراسة والتذوق والتشبع من منبع حضارة مصر الخالدة.