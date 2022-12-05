ضبط 2 جزارين و3 هايبر ماركت لبيع لحوم مجمدة غير صالحة للاستهلاك الآدمي بدمنهور

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شنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، بالاشتراك مع مديرية التموين، بإشراف مجدي الخضر، وكيل الوزارة، اليوم، حملة استهدفت مصانع ومحال بيع السلع الأساسية والتموينية.

وتلقى اللواء أحمد خلف، مدير أمن البحيرة، إخطارا بتمكن سمير البلكيمي، مدير عام الرقابة التموينية بالمديرية من شن حملة بناحية بندر دمنهور.

وأسفرت الحملة عن:-

ضبط 2 جزارين يقومون بالذبح خارج المجازر الحكومية ويقومون ببيع لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وضبط 3 هايبر ماركت للقيام ببيع كمية من اللحوم المجمدة والبورجر والسجق ودجاج بانيه وكبدة غير صالحة للاستهلاك الآدمي، و4 مطاعم لوجود كمية من اللحوم الطازجة والمجمدة غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

كانت الحملة برئاسة السيد الكفافي مفتش الرقابة التموينية بالمديرية وبالاشتراك مع الدكتور هادي الجندي والدكتور أحمد الخولي والدكتورة نجلاء من الطب البيطري.

وتستمر حملات الرقابة التموينية ليلا ونهارا؛ للقضاء على الفساد والمخالفين للقوانين والمتلاعبين بالدعم.